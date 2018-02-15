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الوطن

حب على سرير المرض.. علام يعرض قصة زواج مريضا الفشل الكلوي أحمد وألفت

اليوم AM 07:37
كتب: أحمد حامد دياب
حب على سرير المرض.. علام يعرض قصة زواج مريضا الفشل الكلوي أحمد وألفت

طارق علام مع أحمد وألفت

بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، عرض الإعلامي طارق علام في برنامجه هو ده المٌذاع عبر فضائية المحور، قصة حب مصرية، بطلها أحمد الذي في وقع في حب أٌلفت أثناء وجودهما على أجهزة الغسيل الكلوي.

وقال أحمد، إنه أصيب بالفشل الكلوي وأثناء تردده على المستشفى لإجراء الغسيل الكلوي، تعرف على ألفت ووقع في حبها، مؤكدًا أن الدنيا كانت سوداء في نظره قبل أن يتعرف عليها ويقع في حبها.

وأوضح أحمد، أنه وألفت ولدوا في نفس اليوم، وبلغوا من العمر 22 عاما، وتوجه لأهلها بالفعل من أجل خطبتها. من جانبه، قال الإعلامي طارق علام، إن أحمد وألفت عقدا قرانهما أمس، موجها لهما خالص تهانيه، ودعا أن يعيشا سعيدين وحياتهما طيبة.

وطالب علام، بإبراز هذه النماذج الطيبة من الشعب المصري، والتي تحدت ظروفها السيئة بالمحبة والسلام. 

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