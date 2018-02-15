"صناع الخير للتنمية": دعم من صندوق تحيا مصر لعلاج مليون مواطن

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المؤسسة قامت بحملات للكشف على عيون المواطنين بعدد من المحافظات.

وأضاف زمزم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده"، المٌذاع عبر فضائية "المحور"، أن الحملة انطلقت في محافظة الشرقية والجيزة، والآن في الأقصر والقليوبية.

وأوضح، أن الحملة ستنطلق الجمعة المقبلة في المنوفية والبحيرة والشرقية، مؤكدًا أن الحملة تقوم بالكشف على عيون المواطنين وتقديم العلاج والعمليات اللازمة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة ستتلقى دعم من صندوق تحيا مصر، من أجل علاج أمراض العيون لمليون مواطن مصري خلال عام ونصف.