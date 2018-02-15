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الوطن

طارق علام ينعى رجل أعمال كان يساعده في أعمال الخير غير المعلنة

اليوم AM 08:04
كتب: أحمد حامد دياب
طارق علام ينعى رجل أعمال كان يساعده في أعمال الخير غير المعلنة

أشرف عبدالفتاح

نعى الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده"، المٌذاع عبر فضائية "المحور"، رجل الأعمال المهندس أشرف عبدالفتاح، والذي شارك معه في أعمال خيرية كثيرة دون أن يعلن عنها.

وأضاف علام، أنه كان على موعد مع عبدالفتاح أمس من أجل التنسيق لبعض أعمال الخير، إلا أن روحه صعدت إلى بارئها.

وأوضح، أن عبدالفتاح كان يقوم بعدد كبير من الأعمال الخيرية، وبنى عدد من المساجد وساعد عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، دون الإعلان عن ذلك.

وقدم علام العزاء لأسرة الفقيد ومحبيه، ضاربًا به المثل كأحد وجوه الخير المستترة في مصر.

 

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