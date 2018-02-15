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الوطن

مصرع طالب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مركز "بلايستيشن"

اليوم AM 06:57
كتب: سعاد أحمد
مصرع طالب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مركز "بلايستيشن"

أرشيفية

لقي طالب في الثانوية مصرعه، إثر إصابته بطعن نافذ بالبطن، بينما أصيب آخر بعدة طعنات نافذة، وفي حالة خطيرة، بعد قيام مشاجرة نشبت بينهما داخل مركز "ألعاب بلاي ستيشن"، بمنطقة الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع مشاجرة داخل مركز "ألعاب بلاي ستيشن"، ووقوع قتيل ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت قوات من مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمد صلاح .ع" 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، ومقيم منطقة الوليدية دائرة القسم، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وإصابة "أسامة.ع" 18 سنة، طالب، ومقيم بمنطقة الوليدية.

تم نقل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعي والجثة لمشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة، وأشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة بين القتيل والمصاب، قام على إثرها المصاب بطعن المجني عليه طعنة نافذة بالبطن بسلاح أبيض كان بحوزته وسقط قتيلا في الحال، وفور علم أهل المجني عليه بالواقعة أسرعوا إلى محل الواقعة، وقاموا بالتعدى عليه بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسم.

وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف أسبابها الحادث، وقررت النيابة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، عقب ذلك وتكليف رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار مرتكبي واقعة التعدي على المصاب وتحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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