طارق علام يعرض حالة توأمان ملتصقا الرأس ويطالب بمساعدتهما

عرض الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده" المٌذاع عبر فضائية "المحور"، حالة جديدة للتوأم الملتصق "منة ومي" من محافظة البحيرة.

وقال والد الطفلتين، إن بناته بحاجة إلى علاج طبيعي، ومشاية خاصة من أجل أن يدوسن على أقدامهن.

وأوضح، أن أحد المراكز الطبية بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، قالت إنه يمكن إجراء عملية فصل، ولكن تكلفتها عالية جدًا لا يقدرون عليها.

وقال علام، إن الفتاتين ملتصقتي الرأس ومتواجدتين بمستشفى الرحمة بالقاهرة، مطالبًا المواطنين بدعم الفتاتين وتقديم المساعدات اللازمة لهن ولأسرتهن من أجل إتمام عملية فصلهن.