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الوطن

ضبط أسلحة آلية وذخيرة بحيازة طرفي خصومة في أسيوط

منذ 18 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
ضبط أسلحة آلية وذخيرة بحيازة طرفي خصومة في أسيوط

أرشيفية

ضبطت قوات مباحث القوصية بمديرية أمن أسيوط، بندقيتين آلي وعددا من الخزن والطلقات بحيازة طرفي خصومة قبل استخدامها في مشاجرة بقرية مير دائرة المركز.

 تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة القوصية مفادها قيام كلاً من "ع.ف.ع" (18 عاما - مزارع) و"و.ع.و" (19 عاما - طالب - مقيمان بقرية مير دائرة المركز) ينتميان لعائلة "أ.ق" بتجهيز وإعداد أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في مشاجرة مع عائلة "أ.ع" (أبناء عمومه) لخلافات عائلية فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية، ضمت ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القوصية برئاسة المقدم محمد سيف رئيس المباحث مدعومين بمجموعات قتالية، استهدفت مساكن المذكورين أسفرت عن ضبطهما بحيازة الأول بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 28832، و3 خزائن، و45 طلقة من ذات العيار بحيازة الثاني بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 11530 و2 خزينة، و51 طلقة من ذات العيار.

 بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في المشاجرة، وتحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر مركز شرطة القوصية  لسنة 2018م. وجار العرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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