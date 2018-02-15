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الوطن

بالصور| الجيش والشرطة في حملة مشتركة لتأمين مداخل ومخارج أسيوط

منذ 14 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
بالصور| الجيش والشرطة في حملة مشتركة لتأمين مداخل ومخارج أسيوط

بالصور| الجيش والشرطة في حملة مشتركة لتأمين مداخل ومخارج أسيوط

شنت قوات أمن أسيوط برئاسة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط بالاشتراك مع القوات المسلحة، حملة أمنية مكبرة بمنطقة صينية المطار دائرة مركز أسيوط لفحص القادمين من وإلى "القاهرة – الوادي الجديد – سوهاج - أسيوط".

وقال مدير الأمن إن ذلك يأتي تنفيذا توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، تزامنا مع ما تشهده البلاد من عمليات عسكرية (سيناء 2018) لتطهيرها من الإرهاب، وتنفيذ خطة المديرية للتأمين وأحكام السيطرة الأمنية على جميع مداخل ومخارج محافظة أسيوط ومراكزها المنتشرة بالقطاع الجغرافي ولتحقيق أعلى معدلات الضبط للجريمة بشتى صورها.

 

 

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