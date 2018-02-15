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الوطن

وزير النقل: أتوقع رفع أسعار تذاكر المترو خلال مايو المقبل

منذ 31 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
وزير النقل: أتوقع رفع أسعار تذاكر المترو خلال مايو المقبل

هشام عرفات

ناشد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، المواطنين الذين يستخدمون مرفقي المترو والسكة الحديد يوميًا بسرعة عمل اشتراكات قبل رفع أسعار التذاكر.

وقال عرفات خلال لقاء خاص مع برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الحكومة قررت رفع أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد، مؤكدًا أنه تم تأجيل القرار مؤقتًا من أجل منح المواطنين فرصة لاستخراج اشتراكات لهم.

وأضاف عرفات أن نظام المراحل داخل مترو الأنفاق، سيعتمد على أن تكون سعر تذاكر المترو طبقًا لعدد المحطات، مناشدًا المواطنين بسرعة استخراج اشتراكات في المترو لهم.

وتوقع عرفات أن يتم رفع أسعار تذاكر المترو خلال شهر مايو المقبل، وذلك بعد انتهاء العام الدراسي لطلاب المدارس مراعاة للبعد الاجتماعي لهم.

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