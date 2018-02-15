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الوطن

الوقوف دقيقة حداد على روح سيد خطاب بافتتاح مهرجان "زكي طليمات"

منذ 24 دقيقة
كتب: داليا مسعود
الوقوف دقيقة حداد على روح سيد خطاب بافتتاح مهرجان "زكي طليمات"

د.سيد خطاب

بدأ افتتاح مهرجان المسرح العربي "زكي طليمات" بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم رفع الستار عن مسرح المعهد وقدم عرض استعراضي، وتلاها كلمة افتتاحية لطلاب المعهد وتعريف سيد خطاب الذي تحمل دورة هذا العام اسمه، والوقوف دقيقة حداد على روحه.

وشهد المهرجان عرض فيلم تسجيلي عن المعهد يتضمن عدد من الفنانين خريجي المعهد ومنهم مها أحمد، ومجدي كامل، وخالد النبوي، وورد به كلمة لإيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، عن المعهد معربة عن تمنيها لمشاهدة عروض على مسرح المعهد.

وصعد الدكتور أشرف ذكي، نقيب الفنانين، على خشبة المسرح ومعه الدكتورة أحلام يونس رئيس الأكاديمية، ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ثم صعدت لجنة التحكيم، ومنها مريم نعوم، والمخرج نادر صلاح الدين، والدكتور أحمد عبد العزيز، ودكتور علاء عبد العزيز، والدكتور أيمن الشيوي، وأخذت صورة تذكارية لهم.

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