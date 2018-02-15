هالة السعيد: ندرس تزويد ساعات العمل بالمركز التكنولوجي لفترتين

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن وجود اتجاه نحو تشغيل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالإسماعيلية فترتين عمل، على أن يتم تزويد العمل بفترة مسائية من خلال تدعيم المركز بعددٍ من الشباب المدرب على العمل وتوفير فرص عمل مناسبة.

وأكدت السعيد على أن هذا الاتجاه يساعد جموع المواطنين في الحصول على خدماتهم بشكل سريع دون تكدس على شباك الخدمة، ويساهم في إنجاح المنظومة.

ومن جهته أكد اللواء يس طاهر على أن تشغيل نظام العمل لفترتين يحتاج إلى شباب من الخرجين، ويوفر لهم فرص عمل مناسبة وهو متاح من الآن.

وأعرب المحافظ عن سعادته الكبيرة بما أعلنته الوزيرة، خاصةً وأنه سيكوون فرصة عظيمة في فتح طاقة أمل جديدة أمام الشباب وتوفير فرصة عمل ملائمة.

وافتتحت وزيرة التخطيط المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، اليوم، بديوان عام المحافظة بعد ميكنة إدارات المحافظة والعمل معها من خلال التطبيقات الإلكترونية الحكومية، بهدف فصل الخدمة عن متلقيها بهدف محاربة الفياد الإداري.