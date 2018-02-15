سقوط عصابة سرقة رواد البنوك بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم تتبع وسرقة رواد البنوك بالإكراه.

وكان المواطن "خالد.س.ع"، مدير فندق، تقدم ببلاغ لقسم شرطة الأهرام، بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي قدره "120 ألف جنيه" من أحد البنوك بمدينة السادس من أكتوبر، وتوجهه إلى محل إقامته بمنطقة حدائق الأهرام مستقلاً سيارته وبرفقته زوجته، وبمنطقة هضبة الأهرام اعترض طريقه أربعة أشخاص مجهولون يستقلون سيارة ملاكي، وبحوزتهم أسلحة نارية وحاولوا استيقافه إلا أنه تمكن من الهرب.

وشكلت مباحث الجيزة فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد الصغير لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من:"بلال.ر.ح"، 35 سنة، سائق، ومقيم بمنطقة أبوالنمرس بالجيزة، له معلومات جنائية مسجلة، ومطلوب ضبطه لتنفيذ عليه 3 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا "مخدرات، حيازة ذخيرة، سرقة بالإكراه"، و"رامي.ز. ع"، 30 سنة، سائق، ومقيم بمنطقة الطالبية بالجيزة، له معلومات جنائية مسجلة، و"محمد.ز.ع"، 35 سنة، سائق، له معلومات جنائية مسجلة "شقيق الثاني"، و "محمد.ص.ك"، 34 سنة، سمكري سيارات، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وله معلومات جنائية مسجلة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمحل إقامتهم والأماكن المترددون عليها والمحتمل اختبائهم بها، بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم تتبع رواد البنوك وسرقتهم بالإكراه، وبتفتيش مسكن الأول تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي عبارة عن "3 بنادق آلية و3 خزائن لذات الأسلحة و40 طلقة نارية من العيار ذاته، و2 بندقية خرطوش و7 طلقات خرطوش من العيار ذاته، وطبنجة صوت و27 طلقة صوت، 2 قناع أسود، ومبلغ مالى قدره 31.5 ألف جنيه".

وبتطوير مناقشة المتهمين، اعترفوا بارتكاب، 4 جرائم مماثلة بدائرة قسم شرطة الأهرام، والتحفظ على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.