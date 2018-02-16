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الوطن

موجز 6 صباحا| إضراب موظفي أمن "المصري".. وأمطار رعدية في أسوان

اليوم AM 06:03
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 6 صباحا| إضراب موظفي أمن "المصري".. وأمطار رعدية في أسوان

أرشيفية

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث أضرب موظفو أمن فرع النادي المصري بحي الضواحي ببورسعيد عن العمل، بعد أن فصل اللواء أمجد عباس مدير أمن النادي، أحد العاملين عن العمل، بعدما وشى أحد زملاءه بأنه سبه في غيابه.

وقال مصدر مسؤول بفرع النادي المصري لـ"الوطن"، إن مدير الأمن بالنادي فصل موظف الأمن إسلام الفيل، بسبب سبه له، وأمر محمد كمال مدير فرع النادي بمنع العامل من الدخول، الأمر الذي أثار غضب باقي موظفي الأمن وطالبوه بالرجوع عن قرار الإقالة، وإلا سيتوقفوا جميعا عن العمل، وبالفعل اتصل الموظفين بالنجدة وأعلنوا الإضراب.

من جهة أخرى، تشهد محافظة أسوان حاليا، هطول أمطار برقية على مناطق متفرقة بمراكز المحافظة.

ورفعت المحافظة درجات الاستعداد، تحسبا لوقوع أي طواريء، لمواجهة الأمطار الغزيرة خلال الفترة المقبلة.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

 

موظفو أمن النادي المصري يضربون عن العمل

هطول أمطار على أسوان.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

مصرع شخص وإصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

هيكتور كوبر عن مستشفى "بهية": متفاجئ من إنجازاتها

سويلم: نقل مباريات الأهلي لبرج العرب حال إصراره على حضور 50 ألف مشجع

إبراهيم عيسى: قصر عائشة فهمي ملك والدها كبير ياوران الملك فؤاد الأول

 

 

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