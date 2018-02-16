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الوطن

انقطاع الكهرباء بعدة مناطق في أسوان بسبب الأمطار الغزيرة

اليوم AM 06:36
كتب: عبد الله مشالي
انقطاع الكهرباء بعدة مناطق في أسوان بسبب الأمطار الغزيرة

انقطاع الكهرباء بعدة مناطق في أسوان بسبب الأمطار

شهدت عدة مناطق بمدينة أسوان، انقطاعا للتيار الكهربائي، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على هذه المناطق، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وانقطعت الكهرباء عن منطقة "كيما، الشيخ هارون، الحصايا، والمحموية"، وذلك بعد استمرار هطول الأمطار لعدة ساعات متواصلة ومتقطعة في بعض المناطق.

يذكر أن اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، قد أعلن أن المحافظة استعدت لاستقبال الأمطار، حيث تم مراجعة كافة المخرات الصناعية للسيول بطول المحافظة والتي تصل لـ55 مخرًا، بالإضافة الى تطهير المخرات الرئيسية والفرعية بالمحافظة ومراجعة عملية لخطط الطوارئ.

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انقطاع الكهرباء بعدة مناطق في أسوان بسبب الأمطار الغزيرة

انقطاع الكهرباء بعدة مناطق في أسوان بسبب الأمطار الغزيرة

شهدت عدة مناطق بمدينة أسوان، انقطاعا للتيار الكهربائي، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على هذه المناطق، في الساعات الأولى من صباح اليوم

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