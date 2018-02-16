انقطاع الكهرباء بعدة مناطق في أسوان بسبب الأمطار الغزيرة

شهدت عدة مناطق بمدينة أسوان، انقطاعا للتيار الكهربائي، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على هذه المناطق، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وانقطعت الكهرباء عن منطقة "كيما، الشيخ هارون، الحصايا، والمحموية"، وذلك بعد استمرار هطول الأمطار لعدة ساعات متواصلة ومتقطعة في بعض المناطق.

يذكر أن اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، قد أعلن أن المحافظة استعدت لاستقبال الأمطار، حيث تم مراجعة كافة المخرات الصناعية للسيول بطول المحافظة والتي تصل لـ55 مخرًا، بالإضافة الى تطهير المخرات الرئيسية والفرعية بالمحافظة ومراجعة عملية لخطط الطوارئ.