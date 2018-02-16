"الأرصاد": طقس غير مستقر.. وتوقعات بسقوط أمطار تصل لحد السيول

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقسًا غير مستقر على كافة الأنحاء، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري تصل إلى حد السيول على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

والطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ20 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 11 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، على بعض المحافظات والمدن المصرية، وبعض المدن والعواصم العربية: