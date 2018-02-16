تسجيل الدخول

الوطن

"الأرصاد": طقس غير مستقر.. وتوقعات بسقوط أمطار تصل لحد السيول

اليوم AM 08:02
كتب: أحمد حامد دياب
"الأرصاد": طقس غير مستقر.. وتوقعات بسقوط أمطار تصل لحد السيول

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقسًا غير مستقر على كافة الأنحاء، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري تصل إلى حد السيول على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

والطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ20 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 11 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، على بعض المحافظات والمدن المصرية، وبعض المدن والعواصم العربية:

 

أخبار متعلقة

"الأرصاد الجوية": سقوط الأمطار على القاهرة وشمال الصعيد

"الأرصاد الجوية": سقوط الأمطار على القاهرة وشمال الصعيد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية
الأرصاد الجوية تنشر صورة من القمر الصناعي للسحب الممطرة في سماء مصر

الأرصاد الجوية تنشر صورة من القمر الصناعي للسحب الممطرة في سماء مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للسحب الممطرة في سماء جمهورية مصر العربية
الأرصاد الجوية: طقس بارد اليوم.. والصغرى في القاهرة 10 درجات

الأرصاد الجوية: طقس بارد اليوم.. والصغرى في القاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، لطقس اليوم الأحد، أن يستمر طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية
الأرصاد الجوية: طقس اليوم معتدل.. والعظمى على القاهرة 19 درجة

الأرصاد الجوية: طقس اليوم معتدل.. والعظمى على القاهرة 19 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على كل الأنحاء شديد البرودة ليلا.

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

إنشاء محطات مياه وصرف صحي في نجع حمادي

إنشاء محطات مياه وصرف صحي في نجع حمادي

وصول وسفر 1273 راكبا بميناء سفاجا.. وتداول 455 شاحنة

وصول وسفر 1273 راكبا بميناء سفاجا.. وتداول 455 شاحنة

وزير الهجرة: الدولة تخوض حربين.. ونهتم بتوضيح الحقائق للمصريين بالخارج

وزير الهجرة: الدولة تخوض حربين.. ونهتم بتوضيح الحقائق للمصريين بالخارج

مصرع عاملين إثر انهيار بئر صرف صحي عليهما في سوهاج

مصرع عاملين إثر انهيار بئر صرف صحي عليهما في سوهاج

"أطباء الغربية" تعقد الجمعية العمومية السنوية لمنافشة الميزانية

"أطباء الغربية" تعقد الجمعية العمومية السنوية لمنافشة الميزانية

اختيارات الوطن

الإعدام لرجل أحرق زوجته أمام أطفالهما الستة

الإعدام لرجل أحرق زوجته أمام أطفالهما الستة

متحدث جبهة تحرير الأورومو لـ"الوطن": نريد تغيير النظام في إثيوبيا

متحدث جبهة تحرير الأورومو لـ"الوطن": نريد تغيير النظام في إثيوبيا

تعرف على شروط قرض المقبلين على الزواج

بالفيديو| ترنيمة شهداء ليبيا بكنيستهم..والمرنم: "سحابة نورانية" ألهمني

بالفيديو| ترنيمة شهداء ليبيا بكنيستهم..والمرنم: "سحابة نورانية" ألهمني

بالفيديو| مؤتمر "الدفاع" لإعلان آخر مستجدات عملية "سيناء 2018"

بالفيديو| مؤتمر "الدفاع" لإعلان آخر مستجدات عملية "سيناء 2018"

الأكثر قراءة

عاجل