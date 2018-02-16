ضبط عاملين بحيازتهما تمثال و50 عملة رومانية بسوهاج

ألقت حملة أمنية لضباط شرطة السياحة والأثار بسوهاج، بالتنسيق مع قسم شرطة جرجا، القبض على عاملين بحيازتهما تمثال، و50 عملة روماني، و3 (مكحلة) من الفخار، وإناء فخار بارتفاع 15 سم عليه غطاء دائري الشكل مدون عليه رسومات من أعلى.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمود حسن، رئيس المباحث الجنائية، بورد معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج بالاشتراك وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا مفادها قيام كلاً من "أحمد.م.ا" (35 عاما - عامل)، شقيقه أمين، (37 عاما - عامل - مقيمان منطقة المشتل دائرة قسم جرجا)، بالاتجار في الآثار.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم تنفيذ مأمورية برئاسة الرائد مصطفى فرغل، رئيس مباحث قسم شرطة جرجا، وقسم شرطة السياحة والآثار استهدفت منزلي المذكوران وتم ضبطهما بحيازتهما "50 عملة روماني، تمثال من الحجر ملون بطول 25 سم تقريباً عليه رسومات وكتابات فرعونية، 3 مسارج (مكحلة) من الفخار، وإناء فخار بارتفاع 15 سم عليه غطاء دائري الشكل مدون عليه رسومات من أعلى.

وتحفظ على المضبوطات، بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 428 إداري قسم جرجا لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.