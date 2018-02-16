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الوطن

شكرى يشيد بتطور العلاقات مع الصين

اليوم PM 09:20
كتب: وكالات
شكرى يشيد بتطور العلاقات مع الصين

وزير الخارجية-سامح شكري-صورة أرشيفية

أشاد وزير الخارجية سامح شكري بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين من خلال الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مرحبا بتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خاصة قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين 4 مرات في مناسبات مختلفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سامح شكري اليوم الجمعة مع "يانج فو" رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الصيني على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن خلال الفترة من 15 – 18 فبراير الجاري.. وتناول اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أشار إلى تطلعه لزيارة الصين خلال الفترة القادمة.

وقال المتحدث إن وزير الخارجية أكد أن مصر تثمن المشاركة الصينية المهمة في المشروعات القومية المصرية خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، منوها بتعدد مجالات التعاون بين الجانبين سواء في المجال الاقتصادي أو المجالات الأخرى مثل مكافحة الإرهاب.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا الهامة، مثل جهود مكافحة الإرهاب، والتعاون الأمني بين البلدين، وسبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن الأوضاع في كل من ليبيا واليمن وسوريا وجنوب السودان.

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