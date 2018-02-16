المخرج محمد حمدي ينعى علي أبوشادي: "كان صاحب فضل كبير عليَّ"

نعي المخرج محمد حمدي، الناقد السينمائي علي أبو شادي، الذي وافته المنية، مساء اليوم، في منزله.

وكتب حمدي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ربنا يرحمه الأستاذ الكبير علي أبوشادي، اتشرفت بالعمل تحت إدارته أثناء رئاسته للمركز القومي للسينما، وله فضل كبير عليا وعلي كل جيلي من السينمائيين، ولم يبخل أبدا في تقديم الدعم لنا وتبني كل فنان شاب.. ربنا يرحمه ويصبرنا ويصبر أبناءه وأهله وأحبابه".

ورحل الناقد السينمائي الكبير علي أبو شادي عن عمر ناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض، وقبل أسابيع من تكريمه بمهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة.

الراحل من مواليد عام 1946، حصل على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس عام 1966، ودبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للنقد الفني عام 1975، وهو عضو بجمعية نقاد السينما المصريين منذ عام 1972، وعضو بجماعة السينما الجديدة منذ عام 1971 وعضو مجلس إدارتها، وشارك في العديد من لجان التحكيم في المهرجانات السينمائية المصرية والعربية ولجان التحكيم الدولية للإتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي"، وترأس تحرير مجلتي "سينما" و"الثقافة الجديدة".

وكتب لعشرات المطبوعات في مصر والعالم العربي، أعد عدد من أهم البرامج التلفزيونية المتخصصة في السينما مثل "ذاكرة السينما" و"سينما لا تكذب"، وتم ترجمة بعض أبحاثه ودراساته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، له أكثر من عشرين كتاب منشور من أبرزها "سحر السينما"، "كلاسيكيات السينما المصرية" ثلاثة أجزاء، "السينما والسياسة".