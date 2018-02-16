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الوطن

الفنانة رحمة حسن: استمتعت بتصوير "ولاد تسعة"

منذ 44 دقيقة
كتب: شريف حسين
الفنانة رحمة حسن: استمتعت بتصوير "ولاد تسعة"

رحمة حسن

قالت الفنانة رحمة حسن، إنها التقت بالمنتج أحمد عبدالباسط وقت توقيع العقود فقط، مؤكدة أنه كان يتابع التصوير عن قرب، وكذلك مراحل صدور الإعلان وطرح الفيلم. 

وأضافت رحمة، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على شاشة "mbc مصر"، أنها لا تزال صغيرة السن وترغب في تقديم أعمال تترك بصمة من خلالها.

وأوضحت، أنها لم تشعر بتصوير مسلسل "ولاد تسعة" رغم أنه 70 حلقة، وأنها استمتعت بتصوير دورها لأنها كانت تجرب شيئًا جديدًا، مشيرةً إلى أنها لا ترغب في أداء أدوار بعينها، إلا إذا رأتها أمامها مكتوبة.

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