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الوطن

الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود السورية

منذ 41 دقيقة
كتب: وكالات
الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود السورية

صورة أرشيفية

وصل إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا، اليوم الجمعة، دفعة تعزيزات عسكرية جديدة، أرسلها الجيش التركي إلى وحداته على الحدود السورية.

وقال مراسل الأناضول، إن قافلة تضم ناقلات جند، بينها سيارات إسعاف عسكرية، وصلت هطاي في إطار عملية "غصن الزيتون" التي ينفذها الجيش في منطقة عفرين السورية.

وأوضح المراسل أن الآليات العسكرية توجّهت في وقت لاحق إلى الحدود التركية السورية لنشرها إلى الوحدات التركية المتمركزة هناك.

ورحّب المواطنون الأتراك في هطاي بالقافلة العسكرية والجنود الموجودين فيها، رافعين العلم التركي للتعبير عن دعمهم وتضامنهم.

ومنذ 20 يناير الماضي، تتواصل عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيشان التركي والسوري الحر، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/ بي كاكا" الإرهابيين شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

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