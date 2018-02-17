"ساعتين مطر" تغرق شوارع أسوان.. ونشطاء: "طب هنعمل إيه في السيول؟"

تشهد مدينة أسوان تراكمات مياه كثيرة في شوارع رئيسية وفرعية، ما أدى لحالة من الغضب بين المواطنين لوعود مسؤولي المحافظة بالاستعداد الجيد لاستقبال الأمطار المحتملة لكن مع هطول الأمطار لمدة ساعتين ظهرت الحقيقة وهو على غير المتوقع بل كانت على رأي المثل الشعبي "غرق في شبر مية"، حيث ما زالت الشوارع الرئيسية حتى كورنيش النيل وهو واجهة محافظة أسوان ممتلئة بمياه الأمطار وتراكمات المياه موجودة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بأسوان حالة من السخط تارة والسخرية تارة أخرى من وعود مسؤولي المحافظة للأمطار وكانت غالبية التعليقات "لما ساعتين أمطار حصل فيها كدة ومعرفناش نتعامل مع الموقف.. طيب لو واجهتنا سيول هنعمل إيه"، في الوقت ذاته ما زالت بعض المناطق متأثرة بانقطاع الكهرباء وعدم عودتها لساعات طويلة.

وكانت محافظة أسوان تعرضت في الساعات الأولى من صباح أمس لأمطار هطلت على مناطق متفرقة بالمحافظة وشهدت مدينتا أسوان وأبو سمبل أمطارا غزيرة لمدة حوالي ساعتين وانقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة.