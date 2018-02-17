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الوطن

صاحب تسريبات ماسبيرو: سأعلن عن صاحب "المؤامرة" في التحقيقات

اليوم AM 04:31
كتب: خالد الأسمر
صاحب تسريبات ماسبيرو: سأعلن عن صاحب "المؤامرة" في التحقيقات

مختار أحمد

قال مختار أحمد، القيادي بماسبيرو ورئيس قناة العائلة وصاحب الفيديو المسرب "بالاغتصاب وسب الدين"، إن إحدى المخرجات بالقناة "هي صاحبة مؤامرة التسجيلات"، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيالها لأن الدستور والقانون لم يسمح لأي شخص بالتسجيل من تلقاء نفسه إلا بعد إذن من النيابة.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت القرموطي"، أنه ينأى بنفسه عن إعلان اسم من قام بالتسجيل ولكنه سيعلن عن ذلك من خلال التحقيقات التي ستتم في هذا الأمر.

وأشار إلى أن التسريبات التي تم تسجيلها كانت في اجتماع مغلق ولم تكن للنشر، لافتا أن ذلك غير قانوني.

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