موجز 6 صباحا| قيادي ماسبيرو يكشف الحقائق.. والأمطار تغرق شوارع أسوان

تقدم "الوطن" موجز السادسة صباحا لأهم الأخبار التي نُشرت في الثلاث ساعات الأخيرة، حيث أشاد اللواء حسين عبد الرازق، الخبير الاستراتيجي، بالعملية الشاملة سيناء 2018، وقيام القوات المسلحة بتوجيه ضربة غاشمة للعناصر الإرهابية في سيناء، وتجفيف منابعهم.

ومن ناحية أخرى، قال مختار أحمد، القيادي بماسبيرو ورئيس قناة العائلة وصاحب الفيديو المسرب "بالاغتصاب وسب الدين"، إن إحدى المخرجات بالقناة "هي صاحبة مؤامرة التسجيلات"، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيالها لأن الدستور والقانون لم يسمح لأي شخص بالتسجيل من تلقاء نفسه إلا بعد إذن من النيابة.

على جانب آخر، تشهد مدينة أسوان تراكمات مياه كثيرة في شوارع رئيسية وفرعية، ما أدى لحالة من الغضب بين المواطنين لوعود مسؤولي المحافظة بالاستعداد الجيد لاستقبال الأمطار المحتملة لكن مع هطول الأمطار لمدة ساعتين ظهرت الحقيقة وهو على غير المتوقع بل كانت على رأي المثل الشعبي "غرق في شبر مية"، حيث ما زالت الشوارع الرئيسية حتى كورنيش النيل وهو واجهة محافظة أسوان ممتلئة بمياه الأمطار وتراكمات المياه موجودة.

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