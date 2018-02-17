أسامة كمال يستعرض ما نشر في "الوطن" عن محامي جنينة

استعرض الإعلامي أسامة كمال ما نشرته "الوطن" بشأن تصريحات محامي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، والتي جاءت تحت عنوان "محامي جنينة نافيا بيان حازم حسني: لا يعلم عنه شيئا".

وقال كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن محامي "جنينة" أكد أنه لا يعلم شيئا عن البيان الذي تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل هيئة الدفاع عن "جنينة" بمعرفة حازم حسني والذي أفاد بأنه يعاني من عدم اتزان نفسي.

وأشار كمال إلى أن محامي "جنينة" ذكر لـ"الوطن" أنه بصحة ذهنية وعقلية كاملة.