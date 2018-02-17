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الوطن

بالصور| رئيس مدينة بيلا يلتقي المواطنين ويناقش شكواهم

منذ 25 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| رئيس مدينة بيلا يلتقي المواطنين ويناقش شكواهم

لقاء المواطنين ببيلا

التقى اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عدداً من المواطنين، لبحث مشاكلهم باللقاء الجماهيري، وذلك بحضور مديري، الإدارات ورؤساء القرى وأعضاء الجهاز التنفيذي.

حيث ناقش اللقاء بعض الشكاوي، التى طرحها المواطنون مع رؤساء الأجهزة التنفيذية، خلال اللقاء، وتم حل عدد منها خلال الاجتماع بالإضافة إلى إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

وقال رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه شدد تكليفاته لرؤساء القرى ومديري الإدارات الخدمية والتنفيذية، بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وخاصة المشاكل التي تتعلق بالمرافق.

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