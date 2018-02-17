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الوطن

جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب أدوية وزيوت "شيش" إلكترونية

منذ 17 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب أدوية وزيوت "شيش" إلكترونية

رجال الجمارك

تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمارك ميناء سفاجا، برئاسة عبد الراضي مدير جمرك الركاب، بالتعاون مع إدارة، البحث الجنائي، بقيادة المقدم إيهاب الدسوقي، ضبط محاولة تهريب، كمية كبيرة من الأدوية البشرية، وزيوت الشيش الإلكترونية، بالمخالفة لقانون مزاولة، مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والسيارات القادمة، من ميناء ضبا السعودي، اشتبه هيثم أبو النجا في سائق أحد البرادات الفارغة، وبالعرض على محمود أبو دوح مدير الصالة، قام بتشكيل لجنة من مأموري التفتيش.

وبتفتيش البراد تبين وجود كمية كبيرة، من الأدوية مخفاة بمخزن سري مصنع خصيصا بالبراد بطول متر ونصف، والأدوية عبارة عن 3000 عبوة أجولاكس حبيبات و 2540 علبة سنترم بكل منها 100 قرص أقراص 12020 شريط بانادول أصفر بكل شريط 8 قرص و 1620 شريط بانادول أزرق، بكل شريط 10 أقراص و3860 شريط نيوربيون أقراص بكل شريط 10 أقراص و3920 علبة نيوربيون.

كما شملت الأدوية، أمبولات بكل منها 3 أمبول و 6440 شريط اميتركس بكل منها 25 قرص و320 عبوة فنتولين محلول 20 مم و8640 شريط كبسولات سولبادين بكل منها 12 كبسولة و3020 أمبول ميثكوبال بكل منها 10 أمبول منشأ ألمانيا، ودول أخرى وبلغ أجمالى التعويض المستحق 4 مليون و766 ألف و 640 جنيها وفى المحاولة الثانية اشتبه وائل محمد في أحد الركاب المصريين القادمين.

وبالعرض على  محمود أبو دوح مدير الصالة قام بتشكيل لجنة وبتفتيشه تبين وجود 246 زجاجة زيت للشيشة الإلكترونية مخفاة بحقائبه وبين طيات ملابسة وبلغ أجمالى التعويض المستحق 123 ألف جنيه.

وقرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضري ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.

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