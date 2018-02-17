وزير الري يتابع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للعام الحالي

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول الوزارة والدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بخصوص متابعة موقف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والمخطط الانتهاء منها خلال العام الحالي.

وتشمل مشروعات وزارة الموارد المائية والري، التوسع باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، ومشروع تطوير وترشيد وإدارة نظم الري ومشروع إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع وإنشاء وتدعيم الترع القومية والرئيسية وبرنامج حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية.