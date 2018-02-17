شكري يفند فكر "داعش": لا يمكن وصفه إلا بالتنظيم الإرهابي

قال أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري استهل كلمته في جلسة مكافحة الإرهاب بمؤتمر ميونخ للأمن بالأعراب عن رفضه لاختيار عنوان الجلسة "الجهاد فيما بعد الخلافة"، مشيراً إلى أن فترة حكم تنظيم داعش الإرهابي الأسود أبعد ما تكون عن فكرة الجهاد السامية، وما تحمله من معان إيجابية للارتقاء بالنفس، ومنوها إلى استحالة تشبيه التنظيم بعصر الخلافة الإسلامية التي أنارت طريق الحضارة أمام الإنسانية جمعاء، فلا يمكن وصف داعش إلا بالتنظيم الإرهابي.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، كمتحدث خلال الجلسة الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي عقدت في إطار مؤتمر ميونخ للأمن تحت عنوان "الجهاد فيما بعد الخلافة"، بمشاركة وزراء خارجية ومسئولون أمنيون من عدد من الدول.

وتناول شكري خلال الجلسة الدور والجهود المصرية المبذولة وهي تقف على خط المواجهة ضد الإرهاب، واستعرض رؤى مصر إزاء سبل تفعيل العمل والتعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة.