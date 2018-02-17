نقل تدريب "النصر السيناوي" لفرع النادي المصري بالضواحي

أعلن أشرف غزال مدير الكرة بنادي النصر السيناوي، عن موافقة سمير حلبية رئيس النادي المصري؛ لتخصيص أرض ملعب فرع النادي بحي الضواحي، للفريق للتدريب واللعب عليه بالمجان، استعدادا لدور الترقي "الممتاز ب" التي ستنطلق يوم 24 فبراير الجاري، وذلك بعد أن غادر النادي ملعبه بالعريش بسبب أحداث العملية الشاملة في سيناء.

وأوضح مدير الكرة بالنصر السيناوي، أن محمد ياسين رئيس منطقة كرة القدم التقى بالفريق، وقدم هدايا له في إطار ترحيب المنطقة وبورسعيد بالنادي، في ظل الظروف التي تعانى منها سيناء، وأوضحنا له أننا ما زالنا نبحث عن ملعب للعب عليه، وعلى الفور اتصل بسمير حلبية، الذي وافق على الفور ليتدرب الفريق، ويلعب عليه مباراته بالمجان كما أن ياسين أنهى للفريق الإجراءات الأمنية، وأبلغ الاتحاد بمكان الملعب، مؤكدا أن الكرم ليس بجديد على بورسعيد، مشيرا إلى أن الفريق لمس مدى الحب والتقدير والحفاوة التي نعيشها بين البورسعيدية.

وقدم غزال الشكر والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على حسن استضافته للفريق في معسكره المغلق بنزل الشباب الدولي ببورسعيد، حيث أصدر تعليماته بتوفير كل سبل الراحة والإعاشة والإقامة للاعبين والجهاز الفني طول إقامتهم بالمدينة الحرة.