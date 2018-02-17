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الوطن

فاضل: الدراما "فن مقدس" ورد في الكتب السماوية

منذ 16 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
فاضل: الدراما "فن مقدس" ورد في الكتب السماوية

المخرج محمد فاضل رئيس اللجنة

قال المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إن الدراما فن مقدس ورد في الكتب السماوية، موضحًا إن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده بصورة مباشرة لا تسرقوا ولا تقتلوا ولا تزنوا.

واستشهد خلال لقائه ببرنامج "عما يتساءلون" من تقديم الإعلامي "أحمد عبدون" المذاع على فضائية "ال تي سي"، بسورة «يوسف»، مؤكدًا إنها تحتوي على قيم غير طبيعية، قائلًا: «لو فكرنا لحظة سنجد أن الله سبحانه وتعالى استخدم سورة يوسف لإرسال رسالة إلى البشرية، كما أن الدراما فن محبب لدى البشرية”.

وأوضح إن القرآن الكريم مليء بالقَصص، ولذلك فإن الفن القَصصي مقدس، ولا يمكن لأي فن مقدس تقديم قيم غير طيبة، والدراما مسؤوليتها نقل الرسالة الصحيحة للبيت المصري.

 

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