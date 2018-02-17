فرقة إثيوبيا للفنون الشعبية ترقص بعلم مصر فى مهرجان «أسوان»

20 فناناً من الفرقة الإثيوبية للفنون الشعبية رفعوا أعلام مصر، خلال مشاركتهم فى العروض الفنية، فى افتتاح فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولى للثقافة والفنون فى أسوان، اليوم، التى انطلقت وسط مظاهر احتفالية كبيرة بمشاركة 14 فرقة فنية مصرية وأجنبية وعربية وأفريقية بـ«ديفيليه نهرى» على أسطح المراكب النيلية.

الفرقة الإثيوبية رقصت وغنت عدداً من الأغانى التراثية الأفريقية والإثيوبية، وسط تفاعل كبير من المواطنين، بينما أطلقت الفنادق السياحية العائمة صافراتها ترحيباً بمرور مراكب الفرق الشعبية، ولم يقتصر التفاعل مع الفرقة الإثيوبية على الترحيب الشعبى، حيث انتقلت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية إلى مركب الفرقة الإثيوبية للترحيب بها، ومشاركتها الرقص والغناء.

الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، علّق على الاحتفاء بالفرقة الإثيوبية، قائلاً إن «وجودها فى قلب النيل فى مصر رسالة بأننا جميعاً واحد، وأن نيلنا واحد، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة لأديس أبابا، عندما قال إن مصر وإثيوبيا والسودان لا توجد بينها مشكلات، وإننا جميعاً نكمّل بعضنا البعض».

رئيس «قصور الثقافة»: نيلنا واحد.. وبنكمّل بعض.. ولا توجد لدينا مشكلات

«سعداء بوجود الفرق الدولية والمحلية على نيل أسوان النقى»، هكذا تابع «عواض»، لافتاً إلى أن المهرجان تشارك فيه 15 فرقة فنون شعبية وتلقائية، بينها 8 فرق دولية من الأرجنتين، واليونان، وتونس، والصين، وإثيوبيا، وتايلاند، ونيجيريا، والهند، بالإضافة لـ7 فرق مصرية هى: الإسماعيلية، والأقصر، وسوهاج، والوادى الجديد، وأسوان للفنون الشعبية، والتذوق الفنى فى الإسكندرية، وشلاتين للفنون التلقائية، وتوشكى للفنون التلقائية».