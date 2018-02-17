بالصور| المتحدث الرسمي يكشف تفاصيل حريق كنيسة بني مزار في المنيا

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية، تلقى بيانًا من مطرانية بني مزار بشأن الحريق الذي طال كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية الناصرية.

وأضاف حليم، أن بيان المطرانية ذكر أن أهالي قرية الناصرية التابعة لإيبارشية بني مزار والبهنسا فوجئوا صباح اليوم بعد انتهاء قداس الصباح وغلق أبواب الكنيسة حوالي الساعة التاسعة، باندلاع حريق في كنيسة السيدة العذراء مريم بالناصرية، في الساعة الواحدة ظهرًا.

وتابع أن الأهالي في قرية الناصرية شاركوا في محاولة السيطرة على الحريق.

ولم يعرف بعد سبب الحريق وتجري حاليًا أجهزة البحث الجنائي تحرياتها لمعرفة الأسباب الحقيقية للحريق.

وأصيب من الأهالي أقباط ومسلمين حوالي 11 شخصا أثناء محاولتهم إطفاء الحريق وغادروا المستشفى بعد علاجهم.

أما بالنسبة للخسائر التي نجم عنها الحريق فقد تهدم السقف والجدران والهياكل.