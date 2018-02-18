بالفيديو| عمرو يوسف يكشف تفاصيل مسلسله الجديد "طايع"

كشف الفنان عمرو يوسف، تفاصيل مسلسله الجديد "طايع"، والذي من يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "هنا العاصمة"، المٌذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه اقترح على منتجي المسلسل ومخرجه، أن يتم تقديمه كفيلم وليس كمسلسل نظرًا لتكلفته العالية.

وأوضح يوسف، أن الفنان عمرو عبدالجليل وصبا مبارك وسهير المرشدي، سيشاركون في بطولة العمل الدرامي، مؤكدًا أن العمل سيكون مفاجأة لجميع أفراد العمل.

وأكد يوسف، أن المسلسل يتناول قضية الثأر والآثار في الصعيد من خلال شخصية طايع، الذي درس الطب ولا يريد أن يسير في قصة الثأر.