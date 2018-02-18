مدير "الدفاع الوطني" الأسبق: انخفاض عدد الأهداف دليل نجاح سيناء 2018

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن انخفاض أعداد الأهداف التي تقوم القوات الجوية بقصفها ضمن عملية "سيناء 2018"، دليل على نجاح العملية.

وأضاف الغباري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ضبط خرطوش في العمليات في سيناء، يدل على أنه كانت هناك فئات مستهدفة في داخل مصر.

وأوضح الغباري، أن التقارير التي تقول إن الجيش يستخدم قنابل عنقودية هي تقارير كاذبة، مؤكدًا أن منطقة سيناء هي منطقة حرب ولا توجد فيها أي وسائل اتصال، مشيرًا إلى أن هذه الأخبار تذهب للخارج من عناصر موجودة في مصر.