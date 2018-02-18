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الوطن

عاجل| "الخارجية": ندرك الظروف التي دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع

اليوم AM 07:31
كتب: أحمد حامد دياب وبهاء الدين عياد
عاجل| "الخارجية": ندرك الظروف التي دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع

وزير الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية أنها تدرك الظروف التي دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع الوزاري لسد النهضة، وأكدت أنها تتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحل الخلافات حول سد النهضة.

جاء ذلك تعقيبا على قرار السودان تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة بناء على طلب من إثيوبيا، وهو الاجتماع الذي كان مقررا انعقاده يومي 24 و25 الجاري بالخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تلقت بالفعل الإخطار المشار اليه من الجانب السوداني، لافتا إلى أن قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث، وأن التنفيذ الدقيق لتكليفات القادة يقضي باعتبار مصالح شعوب الدول الثلاث مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذي يقتضي التحرك العاجل للتوصل إلى حلول تحفظ مصالح الجميع.

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