ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 6 كيلو "حشيش وأفيون" في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث سوهاج، من ضبط 3 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزتهم 20 "طربة حشيش"، وزنوا 5 كيلوجرامات وكيلو "أفيون".

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام كل من (عمرو م. ا. م.- 22 عاما- عاطل)، و(عاطف ف. م.- 25 عاما- سائق) ويقيمان دائرة مركز الغنايم، أسيوط، و(مصطفى م. هـ.- 25 عاما- عامل) ويقيم دائرة مركز طما، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت المأمورية من ضباط الإدارة العامة للمخدرات، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، أسفرت عن ضبطهم بناحية بناويط، دائرة المركز حال استقلالهم السيارة رقم 92952 ملاكي أسيوط قيادة الثاني، وبحيازتهم 20 طربة حشيش تزن 5 كيلوجرامات، ولفافة لجوهر الأفيون المخدر تزن 1 كيلوجرام، ومبلغ 245 جنيها، و3 هواتف محمول.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 763 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.