ماجد المصري ينعى محمد متولي: الله يرحمك يا أستاذ محمد

نعى الفنان ماجد المصري الفنان الراحل محمد متولي، الذي وافته المنية مساء أمس.

ونشر ماجد المصري صورة محمد متولي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقا: "الله يرحمك يا أستاذ محمد.. الفنان الكبير محمد متولي في ذمه الله".

ومن المقرر أن تشيع الجنازة اليوم من مسجد السيدة نفيسة ويدفن في مقابر الأسرة بمنطقة 6 أكتوبر.

ورحل الفنان محمد متولي، مساء السبت، عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة قلبية أصابته أثناء تواجده في منزله.

ولد الفنان الراحل في شبين الكوم بالمنوفية في 11 مارس 1945، وانتقل للإقامة بالإسكندرية حيث التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات.