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الوطن

بالصور| الجيش والشرطة يواصلان حملات تأمين مداخل ومخارج أسيوط

اليوم AM 08:46
كتب: سعاد أحمد
بالصور| الجيش والشرطة يواصلان حملات تأمين مداخل ومخارج أسيوط

بالصور الجيش والشرطة يواصلاحملاتهم لتأمين مداخل ومخارج أسيوط

تواصل قوات مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع القوات المسلحة، لليوم الرابع على التوالي، تنفيذ خطة التأمين وإحكام السيطرة الأمنية على جميع مداخل ومخارج محافظة أسيوط ومراكزها المنتشرة بالقطاع الجغرافي ولتحقيق أعلى معدلات ضبط لجريمة بشتى صورها.

وشنت قوات أمن أسيوط برئاسة اللواء جمال شكر مدير الأمن، بالاشتراك مع القوات المسلحة، حملة أمنية مكبرة على طريق كارتة البحر الأحمر بدائرة قسم أسيوط الجديدة لفحص القادمين من وإلى (أسيوط – سوهاج – البحر الأحمر) وكارتة طريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) لفحص القادمين من وإلى (القاهرة – أسيوط – سوهاج – الغردقة - البحر الأحمر).

وأوضح مدير أمن أسيوط أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، باستمرار الحملات المشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة تزامنا مع ما تشهده البلاد من عمليات عسكرية لتطهيرها من الإرهاب (سيناء 2018).

 

 

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