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الوطن

استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

منذ 58 دقيقة
كتب: أ ف ب
استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

جنود إسرائيليون - أرشيفية

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، مقتل فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في أجواء تصعيد للعنف بعد تفجير أسفر عن جرح جنود إسرائيليين على الحدود مع القطاع ردت عليه دولة الاحتلال بغارات على مواقع لـ"حماس".

وقالت المصادر إن الفلسطينيين هما سالم محمد صباح وعبد الله أيمن أبو شيخة، وكلاهما في السابعة عشرة من العمر، استشهدا في شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وذكر شهود عيان فلسطينيون أن الفلسطينيين أصيبا بالرصاص في إطلاق نار بالقرب من الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق "عيارات تحذيرية" باتجاه مجموعة من الفلسطينيين كانت تقترب بشكل يثير الشبهة من السياج الحدودي.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن منذ السبت ضربات جوية على 18 "هدفا إرهابيا يعود لحماس" في قطاع غزة.

وهذا التصعيد للعنف هو الأخطر على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة منذ نهاية الحرب الأخيرة في العام 2014.

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