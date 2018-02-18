خبير أمني: التجهيز لعملية سيناء 2018 منذ أمر السيسي بتطهيرها

قال اللواء الدكتور مصطفى كامل السيد، الخبير الأمني، إن التجهيز لعملية "سيناء 2018" بدأ منذ أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوامره بتطهير سيناء من الإرهاب خلال 3 أشهر.

وأضاف "السيد" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على فضائية "الحياة"، أنه منذ إصدار الرئيس أوامر تطهير سيناء من الإرهاب تم التجهيز الاستراتيجي لمسرح الحرب، وتجميع المعلومات وتحليلها وتحديد أهداف العمليات.

وتابع الخبير الأمني، أن مصر تخوض حربًا شاملة لتأمين كافة حدودها، موضحًا أن الحدود الشمالية استجدت فيها بعض التحديات، بالإضافة إلى البحر الأحمر وسيناء وجنوب البلاد حيث الحدود مع السوادن، وغرب البلاد حيث الحدود مع ليبيا.