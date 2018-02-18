خبير أمني: تطهير سيناء يجعلنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية

قال اللواء الدكتور مصطفى كامل السيد، الخبير الأمني، إنه لا بد من أن يدرك الجميع مدى التحديات التي تواجهها مصر، مضيفًا أنه لابد أن تستعيد الدولة الاستقرار الأمني والسياسي.

أضاف "السيد" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على فضائية "الحياة"، أنه لا بد من تنمية القوة الشاملة للبلاد؛ لأننا في صدد بناء دولة ديموقراطية حديثة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتحد المصريون لمواجهة التحديات المختلفة.

وتابع الخبير الأمني، أن كل من سيناء ومحور قناة السويس هما قاطرة التقدم والتنمية الحقيقية لمصر، مشيرًا إلى أن نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية، والثروة الزراعية.

وأردف، أن المناطق الجبلية يمكن أن تحقق رفاهية صناعية كبيرة، لافتًا إلى أن سيناء بها حوالي 5 موانئ تجعل مصر قادرة على المشاركة في حركة التجارة العالمية.