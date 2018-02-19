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الوطن

طلاب الثانوية بشمال سيناء يرفضون قرار وزير التعليم بشأن الامتحانات

منذ 35 دقيقة
كتب: محمد مقلد
طلاب الثانوية بشمال سيناء يرفضون قرار وزير التعليم بشأن الامتحانات

اللواء عبد الفتاح حرحور

أرسل طلاب وطالبات الثانوية العامة بشمال سيناء، شكوى للواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، يرفضون من خلالها التصريحات التي أدلى بها وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، بالأمس، خلال زيارته للسويس، والتى أكد خلالها أن امتحانات الشهادات العامة بشمال سيناء سوف تجرى بالمحافظات المجاورة.

وجاء فى شكوى الطلاب للمحافظ: "نحن طلاب وطالبات الثانوية العامة في شمال سيناء نرفض تماما قرار وزير التربية والتعليم بخصوص امتحانات الثانوية العامة، في المحافظات المجاورة لشمال سيناء، وكذلك أسرنا وعائلاتهم يرفضون رفضا قاطعاً، وهذا تصريح غير مدروس أبداً فهو بهذا القرار لا يعلم شيئاً عن الوضع في سيناء وما تمر به، فهو قرارغير منطقي بالمرة، ولن يمكن أن يحدث وذلك لأسباب.. أهمها الظلم للطلاب".

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