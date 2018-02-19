محافظة أسيوط تبدأ تسوية وتمهيد شوارع حي غرب تمهيدا لرصفها

بدأت محافظة أسيوط في أعمال تسوية وتمهيد شوارع حى غرب، تمهيدا لرصفها، وذلك ضمن خطة المحافظة بتحسين حالة الشوارع الرئيسية، والفرعية، طبقًا لخطة الرصف ورد الشيء لأصله.

ومن جانبه.. تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، يرافقه محمد حمدي دسوقي، عضو مجلس النواب أعمال تمهيد وتسوية شارع بورسعيد، والشوارع المتفرعة منه بحي غرب، مدينة أسيوط، وإزالة التربة الطينية المتراكمة فوق الطبقة الأسفلتية، والتي تعوق حركة المرور.

وأوضح السكرتير العام أنه جاري تنفيذ عمليات التسوية وإزالة التربة الطينية بداية من شارع بورسعيد، وحتى ميدان "المجاهدين" بطول 2 كم بواسطة جليدرات ولوادر حي غرب، والإنقاذ السريع استعدادًا لرصفه.

وأكد النجار أن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية طبقًا لخطة الرصف ورد الشيء، لأصله الموضوع، مسبقا مشيرًا إلى دعم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، بمبلغ 17 مليون جنيه لتزويده بمعدات حديثة تضاف إلى قوة المشروع لسرعة تنفيذ جميع الأعمال، والمهام التي يقوم بها حيث تم تزويد المشروع بعدد 2 فينشر أسفلت، وماكينة قشط أسفلت، و2 لودر زاحف، من الطرازات الحديثة، ذات الكفاءة العالية حتى يتسنى للمشروع تنفيذ جميع أعماله في رصف الطرق العامة والشوارع الرئيسية، والميادين، بالإضافة إلى رصف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية في مواعيدها المقررة، وبالجودة المطلوبة، وبالتكلفة المناسبة.

من ناحيته، قال عبد الرؤوف النمر، نائب رئيس حي غرب، إنه جاري تنفيذ خطة الرصف الموضوعة، واستكمال أعمال رد الشيء لأصله بعد انتهاء أعمال البنية الأساسية بالشوارع، وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، لافتاً أنه جاري التنسيق لإزالة جميع الاشغالات بالشوارع والميادين التي تعوق الحركة المرورية.