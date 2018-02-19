تكليف معتز النجار برئاسة لجنة الوفد بدمنهور

أصدر المحاسب فتحى مرسي، رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة البحيرة، قرارا بتكليف الدكتور معتز النجار عضو مجلس النواب، برئاسة لجنة الوفد ببندر دمنهور، خلفا لمجدى صبري، رئيس لجنة حزب الوفد ببندر دمنهور، الذي قدم استقالته.

وكان مجدى صبري، رئيس لجنة الوفد ببندر دمنهور، تقدم باستقالته من منصبه كرئيس للجنة الحزب الفرعية، ومن عضويته بالحزب، إلى فتحى مرسي، رئيس اللجنة العامة للحزب بالمحافظة.

وقال صبرى في استقالته: "لظروف خاصة اتقدم باعتذاري عن رئاسة اللجنة الفرعية للحزب ببندر دمنهور، واتقدم أيضا باستقالتي من حزب الوفد".

كما تقدم محمد طه، نائب رئيس لجنة الوفد، ببندر دمنهور باستقالته من منصبه.