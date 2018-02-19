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الوطن

"تعليم السويس" تستعد لافتتاح فرع أكاديمية المعلم بالسويس

منذ 11 دقيقة
كتب: محمد مقلد
"تعليم السويس" تستعد لافتتاح فرع أكاديمية المعلم بالسويس

عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التعليم بالسويس

تابع عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، في حضور الدكتور محمد ياسين مدير شئون أفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين وقيادات التعليم بالمحافظة، في مقدمتهم سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية و التعليم، استعدادات فرع أكاديمية "المعلم" بالسويس واستمرار تنفيذ خطة البرامج التدريبية المقررة من قبل أكاديمية "المعلم" بالسادس من أكتوبر، وذلك في إطار الإعداد لتنظيم حفل افتتاح كبيير يتقدمه محافظ السويس. 

شارك من القيادات التعليمية في وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح الأكاديمية كلا من أشرف السروي، مدير عام التعليم العام، ومجدي عبد السلام، مدير عام إدارة شمال، وعيوشة عبد العزيز، مدير إدارة جنوب، وعلي إبراهيم، مدير إدارة الجناين، ورؤوف عياد، وكيل إدارة شمال، و إبراهيم عبد الله، رئيس مجلس الأمناء، وأحمد عطية، مدير اللامركزية بالمديرية، ومحمد الرخاوي، مدير المتابعة، ووفاء سليمان، مسئول التعلم النشط بالمديرية، وكان في استقبالهم سومية طه، مدير فرع الأكاديمية بالسويس.

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