برعاية محافظ السويس.. قافلة طبية جديدة للكشف على المرضى بحي الجناين

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس، عن تنظيم قافلة طبية جديدة تنطلق، غداً الثلاثاء، وتستمر حتى بعد الغد الأربعاء، للكشف على المرضى بحي "الجناين" بالقطاع الريفي، وذلك بوحدة طب الأسرة بقرية "كبريت" غداً الثلاثاء، وبوحدة طب الأسرة بقرية "شندورة" يوم الأربعاء.

وأكدت المديرية، في بيانها، أن القافلة تنطلق تحت رعاية اللواء أحمد حامد محافظ السويس، وبالتنسيق بين مديرية الصحة، وجامعة السويس.

وتتضمن الحملة تخصصات أمراض الباطنة، وأنف وأذن وحنجرة وجراحة، وأمراض مخ وأعصاب، وصدرية، ونساء وتوليد وأطفال.