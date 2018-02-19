السكة الحديد: انتظام حركة سير القطارات.. والتأخيرات لا تتعدى 20 دقيقة

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انتظام حركة مسير القطارات على جميع خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري منذ صباح اليوم، مشيرة إلى أن جميع الرحلات منتظمة والتاخيرات لا تتعدى الـ20 دقيقة، مضيفة أن جميع أعطال القطارات تعالج بصورة عاجلة ودورية.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أنها تتابع حركة سير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام سيرها وعدم وجود أي معوقات تهدد مسير القطارات وتأخير الرحلات، لافتة إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة من أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلا لتأمين الركاب ولتوفير كافة الحماية الأمنية لهم.