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الوطن

مدير شركة خدمات بغزة يكشف تفاصيل أزمة عمال النظافة مع مندوب قطر

منذ 35 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
مدير شركة خدمات بغزة يكشف تفاصيل أزمة عمال النظافة مع مندوب قطر

مندوب قطر محمد العمادي

قال أبوحازم الداية، المدير العام لشركة سلفر داي للمقاولات والخدمات، إن الشركة متعاقدة مع وزارة المالية في قطاع غزة التي بدورها توزع عمال النظافة لصالح وزارة الصحة.

وأضاف "الداية" في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "الأزمة تتلخص في أننا منذ خمسة أشهر لم نتحصل على أي شيكل من رواتبنا، رغم أن شركتنا تغطي 13 مستشفى بغزة و72 مركزا صحيا، ولدينا 840 عاملا نظافة في جميع محافظات القطاع".

وأشار "الداية" إلى أن مدير مكتب المندوب القطري محمد العمادي في قطاع غزة أعلن منذ يومين أن عمال النظافة سيكون لهم نصيب من المنحة القطرية، إضافة إلى أن وسائل الإعلام تواصلت معه لتأكيد الخبر.

وتابع: "عمال النظافة الذين يعملون في مستشفى الشفاء عددهم 60 واستقبلوا المندوب القطري قبل المؤتمر بالهتاف ظنا منهم أنه سيحل مشكلاتهم المتعلقة بالرواتب، لكنه أصابنا بخيبة أمل عندما خصص أموال المنحة للطلاب والوقود والأدوية، ولم يذكر عمال النظافة في أي بند من بنود المنحة، رغم أن رواتب العمال المتأخرة وصلت إلى 5 ملايين و260 شيكل (مليون ونصف دولار) حتى الشهر الجاري"، موضحا أن ما حدث من انفعالات طبيعي جدا لأن العمال فقراء وبسطاء والعامل الواحد مرتبه لا يتعدى 770 شيكل، مستبعدا أن يكون المعتدين على العمادي من عمال النظافة.

وأظهر مقطع فيديو، اليوم، تعرض المندوب القطري إلى قطاع غزة محمد العمادي، للطرد بعد زيارته مستشفى "الشفاء" بالقطاع، قبيل عقد مؤتمر صحفي، للإعلان عن تفاصيل منحة إغاثة قطرية للقطاع بقيمة 9 ملايين دولار.

وبحسب شاهد عيان لـ"الوطن"، اعترض عدد من عمال النظافة فى المستشفى وسط مدينة غزة، موكب رئيس اللجنة القطرية لإعمار القطاع، وألقوا عليه الأحذية ومزقوا علم قطر، بعد أن استفزهم بالرد على طلب بأنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 أشهر بالقول "لديكم عقود مع الوزارة وهذا ليس من اختصاصي".

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