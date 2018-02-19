"الصيادلة" تطالب "الصحة" بالتصدي لمصانع أدوية "بير السلم"

طالب الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة، التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة بتشديد الرقابة والحملات التفتيشية على أماكن بيع الأدوية غير المرخصة وخاصة مصانع دواء "بير السلم" والتي تصنع الأدوية المغشوشة، إضافة إلى الصيدليات التي تقدم خصومات، وصفحات التواصل الاجتماعي التي تبيع أدوية عبر الإنترنت.

وأضاف فى رده على ما جاء ببرنامج الإعلامى جابر القرموطى "مانشيت" والمذاع على قناة "النهار" والذى عرض فيه وجود كميات مغشوشة من دواء "نابيزول" لا توجد بها مادة فعالة، أنه لم يتم بالبرنامج إيضاح مكان شراء الدواء، مؤكداً ضرورة أن يلتزم المواطنون بعدم شراء أية أدوية إلا من خلال الصيدليات لأنها المكان الوحيد المرخص والذي تتم عليه رقابة مستمرة، مشددا على دور الصيدلي الهام في تقديم الخدمة الصحية للمرضى حرصًا على صحتهم.