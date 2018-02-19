مقتل هندي في ظروف غامضة بقرية سياحية ببورسعيد

عثر أهالي بورسعيد على جثة هندي الجنسية، داخل قرية الفردوس السياحية بطريق بورسعيد دمياط، في ظروف غامضة.

تلقى الدكتور عادل تعيلب مدير الصحة ببورسعيد إخطارا من هاني ممدوح مسؤول الطوارىء بالمديرية، يفيد بوصول محمد هارون الإسلام 50 عام هندي الجنسية، بقرية الفردوس غرب بورسعيد جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى الحميات العام.

ويجري رجال البحث الجنائي ببورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الوفاة، وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات، والتحفظ على الجثة بالمشرحة، تحت تصرفها وطلب تقرير الطبيب الشرعي لمعرفة السبب في الوفاة.