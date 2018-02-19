"التنظيم والإدارة": انتهاء البيروقراطية يبدأ بتفعيل الرقابة الداخلية

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن البيروقراطية لن يتم القضاء عليها إلا بتفعيل المساءلة والمحاسبة والرقابة الداخلية في الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية نص على رفع تقرير لرؤساء الوحدات الإدارية لتقييم أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف جميل خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، على فضائية "الحياة اليوم": "تواصلنا مع رؤساء الوحدات الإدارية المختلفة، بشأن الإجراءات المتخذة وتهيئة مناخ عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريم أفضل مؤسسة".

وتابع جميل: "كان لازم يبقى عندنا بيانات دقيقة للموظفين ذوي الإعاقة، عشان لما نتكلم عن تنمية قدرات أعرف إحنا بنتعامل مع أي فئة من الموظفين، ومكان وجودهم، فمثلًا 77% من الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة موجودين في المحافظات".

وأردف جميل: "تم تكريم أفضل موظف من ذوي الإعاقة في كل الوحدات الإدارية للحكومة".